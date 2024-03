Lazio-Juventus 1-0, le pagelle: Tudor, buona la prima. Marusic, gol d'oro. Bremer un muro, Chiesa solo a sprazzi

di Daniele Petroselli

Allo stadio Olimpico di Roma finisce 1-0 tra Lazio e Juventus. Decisiva la rete in pieno recupero di Marusic su cross di Guendouzi.

LE PAGELLE DELLA LAZIO



MANDAS 6,5

Ottimo salvataggio su Chiesa alla fine del primo tempo con un intervento plastico ed efficace. Solo qualche indecisione con i piedi nelle prime fasi.

GILA 6,5

Gioca molto largo sulla sinistra quando la Lazio è in possesso di palla, chiude gli spazi ma prova anche a farsi vedere spesso da quella parte sulla trequarti.

ROMAGNOLI 6

Contenere Kean non è uno dei compiti più difficili, perché il bianconero viene servito poco e male. Lui però riesce a bloccarlo con costanza e precisione.

CASALE 6

Conosce Tudor e il suo gioco, disputa una prima partita senza troppi squilli se non una bella sgroppata a inizio secondo tempo chiusa tempestivamente da Bremer.

MARUSIC 7

Con Chiesa ingaggia un bel duello, dove spesso fatica nel tenergli testa. Riesce comunque a ritagliarsi qualche buona opportunità, soprattutto nella ripresa quando dalle sue parti c'è un incerto Iling. E poi che tempismo in pieno recupero. Un gol che vale oro.

KAMADA 5,5

E' lui una delle sorprese di serata, ma non ripaga la fiducia di Tudor. Tocca tanti palloni, questoè vero, ma non va al di là del compitino. Quando c'è da pressare e togliere palla va meglio, ma in generale sembra essere sempre col freno a mano tirato. (Dal 35' st GUENDOUZI 6,5: entra e si vede il ritmo diverso. Decisivo con il cross per la testa di Marusic)

CATALDI 6

In mezzo al campo pare essere quello con le idee più chiare, sia in fase di possesso palla sia quando c'è da provare a cercare di premiare qualche inserimento dei suoi. Più bloccato nella ripresa. (Dal 35' st VECINO 6: una buona opportunità e poco più)

FELIPE ANDERSON 6,5

Si vede sempre a sprazzi, però la sua posizione nel primo tempo mette un po' in difficoltà i bianconeri. Qualche fiammata nella ripresa, ma da lui ci si aspetta sempre di più.

PEDRO 5,5

Prima parte con stop imprecisi e lentezza nei movimenti, poi prova a ingranare nella nuova posizione alle spalle dell'unica unta ma fa fatica a trovare spazi e ritmi. Un pesce fuor d'acqua. (Dal 12' st ISAKSEN 5,5: troppo confusionario su quella fascia)

ZACCAGNI 6,5

Frenato per un tempo, anche se con qualche breve lampo, molto meglio nella ripresa quando lì davanti prova con i suoi movimenti a dare qualcosa di più. (Dal 38' st LUIS ALBERTO sv)

CASTELLANOS 5,5

Le due vere opportunità del primo tempo biancoceleste sono le sue, ma le spreca. Perché la Juve aveva lasciato davvero due voragini. Troppo fermo lì in mezzo all'attacco. (Dal 12' st IMMOBILE 5,5: si muove molto, ma non ha mai una palla vera. Deve cominciare ad adattarsi al nuovo gioco)

ALL.TUDOR 6,5

Ancor deve ingranare, ma qualcosa comincia a vedersi.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Un errore al 22' che poteva costare caro, per il resto però la solita saracinesca. Certo è che certi atteggiamenti un po' "teatrali" in qualche caso fanno correre dei brividi ai tifosi bianconeri.

DANILO 6

Attento nelel chiusure, cerca anche di impostare da dietro la manovra in una squadra che però fa una fatica tremenda quando ha la palla tra i piedi.

BREMER 7

Comincia con qualche incertezza, poi sale in cattedra praticamente andando a chiudere qualsiasi cosa gli si pari davanti. Anche una buona opportunità davanti nel primo tempo di testa che non sfrutta a dovere.

RUGANI 5,5

Alterna ottime chiusure a delle amnesie pericolose. Che rischio col suo portiere nelle prime fasi con un colpo di testa ravvicinato fin troppo forte, segno che forse non era troppo sul pezzo o nervoso.

DE SCIGLIO 5

Un rientro dal 1' decisamente opaco. Prova a fare il compitino, ma per il resto fatica a impostare da dietro e a tenere il passo di Marusic in un paio di occasioni. (Dal 1' st ILING-JUNIOR 5: prova qualche scatto, poi dietro tanta fatica a tenere Marusic)

MIRETTI 5

Ha gamba, ma non lucidità. Non riesce a fare filtro come dovrebbe, ha qualche buona palla da impostare in mezzo al campo ma sbaglia i tempi del passaggio per creare superiorità davanti. (1' st MCKENNIE 5,5: prova a dare la scossa in mezzo, ma non è che Allegri ottenga molto di più)

LOCATELLI 5,5

La Juve si affida a lui per coordinare il gioco ma stecca, soprattutto nei primi 45' quando sbaglia più di qualcosa sia in fase d'impostazione che in chiusura. Troppo macchinoso.

RABIOT 5,5

Molto mobile, ma non emerge se non a sprazzi. Da uno come lui invece ci si aspetterebbe, in una serata non facile, quel guizzo in più che serve.

CAMBIASO 6

Si vede che è in palla, ma ha stentato stasera a trovare lo spunto giusto davanti. Meglio in fase d'interdizione, ma a questa Juve serviva un cambio di passo che non è riuscito a dare se non a sprazzi. (Dal 17' st WEAH 5: poco e male su quella fascia. Impalpabile)

KEAN 5,5

Lasicato solo a lottre l' davanti, non gli viene offerta una palla giocabile. Solo un paio di spunti, poi il nulla. (Dal 35' st SEKULOV 5: ha la colpa di essere lì in una chiusura poco attenta in occasione del gol decisivo)

CHIESA 6

Non ha lo spunto dei tempi migliori, ma quando ha un po' di campo parte e i biancocelesti fanno fatica a tenerlo. Almeno due ottime occasioni, su una Mandas è eccezionale. Nella ripresa però scompare e Allegri lo toglie. (Dal 23' st YILDIZ 5,5: deve dare una scossa, stecca)

ALL.ALLEGRI 5

Juve con poche idee (anche qualità), con questo ritmo rischia davvero che le altre dietro ritornino in maniera prepotente. La scossa non è arrivata, ma lo si vede dalla postura dei giocatori. Che succede?

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA