Steward di colore preso di mira all'Olimpico: insulti e cori razzisti durante Lazio-Verona

Si macchia di un brutto episodio l'ultima partita della Lazio in questa stagione, all'Olimpico contro l'Hellas Verona (3-3 il risultato finale nel match di ieri sera). Uno degli steward presenti ieri allo stadio, un giovane ragazzo di colore, è stato infatti oggetto di insulti razzisti da parte dei tifosi laziali sugli spalti: le immagini, le urla e i cori sono stati poi postati sul web, come spesso accade in questi casi.

Il giovane steward di colore dava le spalle al campo e osservava la curva, insieme ai colleghi al suo fianco: tutto sarebbe nato, pare, da un oggetto lanciato nei pressi del ragazzo, che avrebbe poi lanciato un'occhiataccia alla curva. A quel punto sono poi partiti cori di discriminazione, come 'ti rimandiamo a casa tua col gommone' e anche di peggio. Intorno a lui i colleghi, che lo hanno convinto a cambiare posizione per mettere fine alla brutta situazione. Ma si tratta dell'ennesimo brutto episodio di razzismo negli stadi italiani. Quando scriveremo la parola fine?

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Maggio 2022, 18:01

