Lazio-Torino 2-0, le pagelle: Vecino provvidenziale. Zaccagni cinico, Rovella uomo-ovunque

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 6

Un solo brivido nel primo tempo quando non trattiene un pallone che finisce sui piedi di Zapata che spara al lato. Poi ordinaria amministrazione che gestisce senza problemi chiudendo con il primo clean sheet stagionale.

LAZZARI 7

Si fa apprezzare sia in fase di copertura che in avanti anche se trovare il varco giusto in cui infilarsi è complicato, risolve il problema nella ripresa scodellando un pallone in area che Vecino deposita in rete. (33' st Hysaj ng: ordinaria amministrazione, rischia sul rigore poi negato al Toro al var).

CASALE 6,5

Dopo un avvio di stagione tra alti e bassi e dopo due panchine torna e si ritrova. Si piazza dietro senza concedere praticamente nulla agli attaccanti del Torino.

ROMAGNOLI 6

Peccato per l'erroraccio in difesa alla mezz'ora sul quale rimedia Luis Alberto unico neo di una gara nuovamente sul pezzo.

MARUSIC 6,5

Sarri non rinuncia praticamente mai al montenegrino chiamato agli straordinari e fa bene: sempre molto attento dalla sua parte davvero non si passa.

VECINO 7,5

Sblocca una gara complicatissima ad inizio ripresa anticipando alla perfezione il difensore sulla palla di Lazzarti che lo pesca al centro dell'area. (25 st Guendouzi 6: ossigeno puro a centrocampo).

ROVELLA 6,5

Il gioco è ancora nei piedi di Luis Alberto ma lui è uomo-ovunque: fa tanta legna a centrocampo e all'occorrenza è prezioso il contributo in difesa quando c'è da spazzare via i palloni vaganti.

LUIS ALBERTO 6,5

Qualxhe erriore di troppo ma passa semopre tutto dai suoi piedi, la Lazio ragiona con la testa dello spagnolo che detta i tempi di gioco, lotta corre e protesta per tre e quando serve risolve anche i problemi in difesa.

ANDERSON 6,5

Solita gara a fiammate ma è lui a dare il via all'azione del gol scambiandosi la palla con Lazzari che poi la scodella per Vecino al centro dell'area.

IMMOBILE 6

Come al solito lotta, corre, si sbraccia e va a caccia del pallone ma ha nelle gambe le tante (troppe) gare giocate di fila e spesso arriva sotto porta praticamente sfinito. (29' st Castellanos 6,5: sfiora il gol su rovesciata).

ZACCAGNI 6,5

Soprattutto nel primo tempo arrivano pochi palloni, nella ripresa glie ne basta uno per trovare il varco giusto e la rete del raddoppio che ricorda quella segnata un anno fa alla Roma. (33' st Isaksen 6: corre, corre e corre).

SARRI 6,5

Primo tempo da dimenticare nella ripresa si è rivista seppur a tratti la Lazio che un anno fa segnava e vinceva senza subire gol.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 22:56

