Juventus-Lecce 1-0, le pagelle: Milik cinico, Chiesa sfortunato. Rugani usato sicuro

di Fabrizio Ponciroli

Nell'anticipo della sesta giornata di Serie A, la Juventus batte il Lecce per 1-0. Decide una rete di Milik nella ripresa.

PAGELLE JUVENTUS-LECCE

SZCZESNY 6

Praticamente mai impegnato. Tocca la palla solo con i piedi e, per fortuna, non succede nulla di anomalo.

DANILO 6

Qualche errore in appoggio di troppo ma anche la solita leadership. Il suo apporto non manca mai, nel bene e nel male.

BREMER 6

Krstovic è un cliente tosto. Il duello è gladiatorio con il difensore bianconero impegnato a dovere.

RUGANI 6,5

Alla prima da titolare in stagione, fa il suo senza strafare. Diligente, tiene la posizione con attenzione (21' st Gatti 6: dopo lo scivolone con il Sassuolo, torna a fare il suo dovere. Fisicamente si fa sentire).

MCKENNIE 6

Un paio di spunti offensivi e tanta accortezza nelle chiusure. Dovrebbe qualche volta provare la conclusione. Manca di continuità (41' st Weah sv).

FAGIOLI 6,5

Cerca di rendersi utile in ogni modo. Fa di tutto in mezzo al campo. Nello stretto, sa destreggiarsi con classe. Guarda sempre poco la porta avversaria (41' st Miretti sv).

LOCATELLI 6

Vuole la palla tra i piedi, a conferma di una personalità ritrovata.

RABIOT 6,5

Gioca ad intermittenza. Quando si accende, è elegante e decisivo. Suo il tocco che vale l'1-0 di Milik. Giocata da campione.

CAMBIASO 6

Salta l’uomo con buona disinvoltura ma non è preciso nei cross. In difesa non è impeccabile. Da rivedere (26' st Kostic 6: ci mette tanta energia e prova anche a darsi da fare in attacco. Sostanza).

MILIK 6,5

Primo tempo inguardabile con errori banali e stop errati. Poi, di colpo, trova il guizzo che sblocca la partita. Cinico (33' st Vlahovic 6: non ha il tempo per sprigionare tutta la sua rabbia agonistica ma è comunque prezioso).

CHIESA 6,5

Il più intraprendente tra i bianconeri. Nel primo tempo ha un’occasione d’oro ma calcia di poco a lato. Sfortunato.

ALLEGRI 6

Dopo la sconfitta con il Sassuolo era lecito aspettarsi molto di più. Gioco non eccelso ma tre punti che fanno morale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 22:44

