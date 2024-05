John McCook, Eric Forrester di Beautiful: «Mio figlio è schizofrenico. Un padre non capisce subito come stanno le cose»

di Redazione web

Per tutti è Eric Forrester di Beautiful, ruolo che ricopre da 38 anni. Ma della vita di John McCook si è sempre saputo poco. Per la prima volta l'attore parla di suo figlio, Jake, 43 anni, che soffre di schizofrenia. Proprio il figlio, assieme alla moglie Laurette, ha pubblicato un libro, «The Cliffs of Schizophrenia: A Mother and Son Perspective» in cui ripercorre il suo travaglio.

La malattia

«Prima che davvero riuscissi a capire di cosa si trattasse è dovuto passare un po’ di tempo, lo ammetto. Un padre, molte volte, non capisce subito come stanno le cose. Io piuttosto, di fronte a certi comportamenti di mio figlio, iniziavo a dire: perché fai questo? Perché fai quello? Comportati così, cosa c’è che non va in te – racconta l'attore che a giugno compirà 80 anni al Corriere della Sera – Insomma, un padre deve essere educato per poter imparare che molte delle cose che vede sono sintomi. O, almeno, questo è successo a me. In un primo momento si reagisce in modo inappropriato, ci si arrabbia, perfino con il proprio figlio. Ecco perché penso che sarebbe giusto essere affiancati da gruppi di supporto, da qualcuno che ti insegni, semplicemente, cosa vuol dire una malattia come questa».

Il figlio



«Sono orgoglioso che mio figlio sia stato in grado di scrivere questo libro – aggiunge – In generale sono orgoglioso quando ha un giorno buono, quando è dolce e affettuoso con le altre persone.

Gli altri figli e la moglie

Laurette Spang è la vera moglie di John McCook. Siamo abituati a vedere l’artista con molteplici donne, ma nella realtà ce n’è solo una in grado di fargli battere ancora il cuore. Laurette lavora a sua volta nel mondo dello spettacolo ed è riuscita a farsi notare per il ruolo di Cassiopea in Battlestar Galactica (’78). Due anni dopo ha sposato McCook e nell’84 ha scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, forse per accudire i tre figli nati nel frattempo: Jake Thomas (1981), Rebecca ‘Becky’ Jeanne (1983) e Molly (1990). Solo quest’ultima però ha seguito le orme del padre ed è diventata attrice a sua volta. Va precisato però che prima del suo matrimonio con Spang, l’attore ha avuto un altro figlio, Seth (1972) grazie al suo matrimonio con Juliet Prowse. Il loro matrimonio però è durato solo cinque anni e si è concluso alla fine degli anni Settanta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Maggio 2024, 10:39

