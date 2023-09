Cagliari-Milan 1-3, le pagelle: Tomori è perfetto, Loftus-Cheek è infallibile

di Luca Uccello

SPORTIELLO 6,5 È umano. Non fa sempre miracoli (nel finale di gara sì a dire il vero!), una rete la prende anche lui. Ma resta una sicurezza. Uno svincolato di lusso rispetto al suo predecessore Tatarusanu

FLORENZI 5,5 Il suo allenatore lo richiama tante, troppe volte. Da lui vuole altro. Ma lui questo può dare

THIAW 6 Il Milan soffre un po’ troppo il Cagliari di Ranieri ma lui c’è sempre. Prova a chiudere sempre al meglio

TOMORI 6,5 Non c’è solo la rete della vittoria del Milan. C’è anche una serata quasi perfetta anche a livello difensivo

THEO HERNANDEZ 6 Siamo alle solite. Quando attacca è un martello. Ma questa volta sa anche soffrire (84’ Bartesaghi: ormai è entrato nel giro dei grandi)

LOFTUS-CHEEK 6,5 Quando prende la mira è infallibile. Colpo da biliardo. Ma che errore farlo tirare da lì, con tutta la sua potenza.

ADLI 6 Commette un solo errorrino. E il Cagliari segna. Ma dopo un anno senza calcio vero non è andato male.

REIJNDERS 7 Un giocatore che crea continua superiorità. Fondamentale. Per il campionato ma anche per la Champions League. Meglio farlo riposare (58’ Musah 6: non è una meteora)

CHUKWUEZE 5,5 Tanta corsa, tanta voglia ma anche un po’ di confusione. Da rivedere ancora (69’ Rafael Leao ng: non ha nemmeno il tempo di poter inserire il turbo)

PULISIC 6 Parte male, poi si riprende. Da un suo pallone nasce (69’ Romero ng: anche a lui serve più tempo e un altro tipo di partita per mettersi in mostra, dimostrare quanto vale)

OKAFOR 6 Alla prima da titolare la butta dentro. Non male. Se qualcuno aveva dei dubbi sull’essere o no il vice-Giroud la risposta è arrivata subito.

PIOLI 7 Cambia il Milan, mette la seconda pelle, e vince. È l’unico a tenere il passo dell’Inter. Ormai si è capito sarà un derby fino alla fine per la seconda stella a Milano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 20:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA