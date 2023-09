Inter-Sassuolo 1-2, le pagelle: Lautaro e Thuram a fari spenti, si salva solo Dumfries

di Alessio Agnelli

Sassuolo infligge la prima sconfitta all'Inter e lo fa a San Siro: 1-2 il risultato del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. I ragazzi di Inzaghi restano in vetta alla classifica ma il posto è diventato scomodo perché occupato giusto oggi anche dal Milan che ha superato il Cagliari in Sardegna.

PAGELLE INTER

SOMMER 5 Prima una telefonata di testa di Erlic, poi due parate più impegnative su Toljan e Bajrami. Il patatrac lo combina con il solito Bajrami, il più ispirato, facendosi bucare sul 1° palo. Senza colpe su Berardi. Attento su Laurienté.

DARMIAN 6 Con Laurienté, di tanto in tanto, deve prestare il fianco. Ma, tra un’apnea e l’altra, resta a galla.

ACERBI 6,5 Prende in consegna l’ex Pinamonti, non pervenuto o quasi. Lui il suo lo garantisce.

BASTONI 5,5 Come Sommer, Micki e Lautaro, sempre titolare, ma questa volta sulle tracce di Berardi, un osso duro. Non c’è sull’assist del pareggio neroverde e nemmeno sull’1-2. (23’ st De Vrij 6: tiene)

DUMFRIES 7 Un’iradiddio in fascia. Tiene basso Vina, alzando subito il baricentro.

BARELLA 5,5 Tanta quantità, ma di qualità davvero poca al servizio dei compagni. Elettrico, sempre di corsa, ma d’idee poche.

CALHANOGLU 6 Geometrie, lanci, tempi di gioco, recuperi e tocchi (tacchi) di classe. Un solo errore, nel recupero del 1° tempo, con un retropassaggio avventato che Bajrami non sfrutta. Poi si spegne. (40’ st Klaassen ng)

MKHITARYAN 6 Toglietemi tutto, ma non Mkhitaryan. Sembrava dovesse riposare, confezione l’ennesima prestazione all’insegna di garra e doppia fase. Cala alla distanza. (23’ st Frattesi 6: subito vicino al pareggio)

DIMARCO 5,5 La fase di spinta è costante, anche se meno ficcante del solito. Vede sfilare Bajrami nell’azione dell’1-1 neroverde, ma non lo segue. (23’ st Carlos Augusto 5,5: poco propositivo)

THURAM 5 Partenza sprint, con affondi e tentativi di assist a getto continuo, ma mai finalizzati. Ci prova di testa, ma manda alto da buona posizione. Poi un liscio su cross di Dumfries e scompare. (23’ st Sanchez 5,5: fantasmino)

LAUTARO 5 Un altro dei sempre presenti, ma forse bisognoso di riposo. Non cava un ragno dal buco, lotta ma non trova mai la via della porta

INZAGHI 5,5 Primo ko stagionale, subito in rimonta e dopo un preoccupante black out a inizio ripresa. Prova a cambiare, ma senza dare la scossa. Agganciato in vetta dal Milan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Settembre 2023, 23:06

