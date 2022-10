Lazio all'esame Sturm Graz. Sarri ottimista: «Stiamo bene, ma voglio umiltà»

di Enrico Sarzanini

Cancellare la debacle in Danimarca contro il Midtjylland e ripartire per qualificarsi da prima del girone. La Lazio cerca in Austria (18.45, su Dazn) contro lo Sturm Graz tre punti dopo la convincente vittoria in campionato contro lo Spezia.

Sarri ha sensazioni positive: «Stiamo bene perché è dall'inizio della stagione che la Lazio sta facendo bene. In Europa devi essere sempre al 100% sennò paghi le conseguenze e noi lo sappiamo bene. Ora dobbiamo rimediare visto che abbiamo fallito una partita per presunzione e quindi servirà umiltà».



