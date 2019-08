Lazio, un esordio da dieci e lode. Simone Inzaghi può segnare

La sera dei numeri perfetti: il centesimo gol di Immobile (che poi fa anche il 101), che per il quarto anno consecutivo è il primo marcatore della squadra, e la decima vittoria consecutiva in stagione (certo, nove sono amichevoli ma è un numero comunque incredibile). Un dieci e lode, quindi, quello che si merita in pagella la Lazio dopo la vittoria a Marassi contro la Sampdoria (0-3). Un successo che ha un gusto anche più particolare perché sulla panchina avversaria c’era Eusebio Di Francesco.



E’ andato tutto come sognato in questa lunga estate di mercato (non ancora finita, ma per la Lazio sì): vittoria, bel gioco e gli attaccanti in gol, Immobile e Correa. Di più, Luis Alberto e Milinkovic giocano talmente bene che quasi non ci si crede. Non erano gli stessi, svogliati e smaniosi di lasciare la Lazio, all’inizio della scorsa stagione? Non erano loro davvero irriconoscibili per quasi tutto l’autunno 2018? E’ cambiato il vento e Simone Inzaghi sta vincendo la sua battaglia, di credibilità e di prospettiva. Iniziare un campionato con una vittoria esterna, e per di più con un clamoroso 3-0, non lascia dubbi né spazi alle critiche. Siamo solo ad agosto, certo, ma oggi è il giorno del compiacimento. Da domani si pensa solo al derby che non può arrivare in un momento migliore per la Lazio.



E i nuovi acquisti? Già ben integrati nel 3-5-2 di Inzaghi, anche se avremmo visto molto volentieri dall’inizio del match Vavro. Lazzari si conferma freccia, anche se l’impressione è che i compagni siano ancora poco abituati a cercarlo e a dargli fiducia. Un meccanismo che migliorerà, deve migliorare perché Lazzari è davvero forte. E se il mancino Jony conferma quanto fatto vedere in Liga una stagione fa (11 assist da esterno di sinistra a tutta fascia, secondo solo a Messi), allora il campionato del club di Lotito potrebbe diventare qualcosa davvero di grande. Inutile guardare oltre, comunque: inizia la settimana del derby, ora conta solo quello. Lunedì 26 Agosto 2019, 16:01







