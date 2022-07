Lazio, grande attesa per la presentazione della nuova maglia: folla di tifosi in piazza

In casa Lazio è tutto pronto per la presentazione della nuova maglia stagione 2022-23 targata Mizuno che per il primo anno vestirà i biancocelesti: in piazza del Popolo nel cuore di Roma sono arrivati centinaia di tifosi e i calciatori, seduti in prima fila, faranno da modelli. Grande attesa per il discorso del patron Claudio Lotito.

Presente in piazza alla festa di inizio stagione della Lazio anche il direttore sportivo Tare.

A presentare la serata Manila Nazzaro con super madrina la tifosissima laziale, Anna Falchi. Sul palco anche il cantante Briga.

