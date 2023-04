Lazio-Juventus 2-1, le pagelle: Zaccagni imprendibile, Luis Alberto fa per tre, Cuadrado, che caos. Lampi di Chiesa

di Enrico Sarzanini e Daniele Petroselli

Allo stadio Olimpico di Roma la sfida tra Lazio e Juventus finisce. Ad aprire le danze Milinkovic-Savic, a cui risponde subito Rabiot. Nella ripresa subito Zaccagni, che trova anche il tris ma viene annullato per fuorigioco. Lazio che consolida il secondo posto e Juve sempre a 4 punti dal sesto posto dell'Atalanta.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (di Enrico Sarzanini)

PROVEDEL 7

Sull'azione del pareggio respinge per due volte ma al terzo tiro di Rabiot da due passi non può davvero nulla.

MARUSIC 7,5

Sempre in anticipo è lucidissimo anche nelle situazioni più complicate, e poi quando c'è da fare la voce grossa è il primo a presentarsi davanti all'arbitro.



CASALE 7

Una gara quasi perfetta concede pochissimi ai vari attaccanti che si alternano senza concedere praticamente nulla. Un autentico muro al servizio di Provedel.



ROMAGNOLI 7

Cole al solito a tratti giganteggia in difesa bravo soprattutto a dare indicazioni ai compagni sui movimenti da fare, una sola leggerezza sull'azuone dell'1-1 quando si fa anticipare da Rabiot.



HYSAJ 7

Si trova di fronte un certo Di Maria che è bravo a contenere senza mai soffrire. Nel finale l'argentino cresce ma lui non mostra mai segni di cedimento.



MILINKOVIC 7,5

In avvio ha due buone occasioni prima di testa poi con un'incursione in area fermata sul più bello da Bremer ma al 38' sblocca da due passi.



CATALDI 7

Il solito lavoro oscuro per il centrocampista che deve contenere le offensive della Juve e allo stesso tempo costruire le ripartenze della Lazio. (24' st Vecino 6,5: un po' di freschezza a centrocampo).



LUIS ALBERTO 8

Irriconoscibile solo rispetto a qualche mese fa corre e lotta per tre senza soluzione di continuità, la ciliegina sulla torta il tacco con cui manda in porta Zaccagni per il 2-1.



ANDERSON 7,5

Al servizio dei compagni si alterna con la stessa intensità sia quando la Lazio attacca che quando deve ripiegare è lui a dare il via all'azione del raddoppio.



IMMOBILE 6,5

Alla mezz'ora scalda le mani di Szczesny con un destro al volo ma si tratta dell'unico vero acuto di una gara comunque di grande sacrificio e non ancora al 100%. (19' st Pedro 6: bravo a tenere alta la squadra).



ZACCAGNI 7,5

Cuadrado le segue come un'ombra ma lui è imprendibile e alla fine il bianconero si becca il giallo. Sfrutta al meglio la magia di Luis Alberto e trova la rete, la numero 10 in campionato. (39' Basic, sv).



SARRI 7,5

Prima vittoria sulla panchina della Lazio il tecnico contro la Juventus, tre punti che consentono ai biancocelesti di consolidare il secondo posto.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (di Daniele Petroselli)

SZCZESNY 6

Pochi i veri interventi importanti, ma il polacco si comporta sempre molto bene. Non può nulla sui due gol dei biancocelesti.

GATTI 5,5

Tiene botta col fisico quando può, ma quando la Lazio viene avanti sembra sempre troppo statico, come in occasione del raddoppio firmato Zaccagni.

BREMER 6



