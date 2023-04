La Juve perde 2-1 con la Lazio, ma il gol di Milinkovic è irregolare: per Di Bello tante clamorose sviste

di Francesco Oppini

La Juventus perde 2-1 a Roma contro una Lazio in salute momentaneamente al secondo posto ma c’è un però, anzi due, perché va bene tutto, ma subire nella stessa settimana due gol (uno in coppa Italia con l’Inter su rigore) viziati da un fallo netto per spinta sulla schiena di un avversario nei confronti di un nostro difendente non è accettabile.

Le pagelle: Zaccagni imprendibile, Luis Alberto fa per tre, Cuadrado, che caos. Lampi di Chiesa

Nella stagione in corso, in cui la squadra bianconera tra infortuni, penalizzazione e caos societario ha già i suoi problemi a cui pensare si aggiungono due clamorose sviste arbitrali nella stessa settimana che potrebbero o meno compromettere (ricorso a parte al collegio di garanzia) sia la rincorsa Champions che la prossima partecipazione alla finale di coppa Italia. Caro Di Bello (arbitro), mi dispiace essere un po’ cattivello, ma oltre la clamorosa svista sul goal del vantaggio biancoceleste ci sono molte altre sviste in entrambi i sensi e sinceramente la sua prestazione, “di bello” ha molto ma molto poco.

