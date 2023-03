Lazio-Az Alkmaar 1-2, le pagelle: si salva solo Luis Alberto. Maximiano da rivedere. Qualificazione difficile

di Enrico Sarzanini

MAXIMIANO 5 Sul primo vero affondo olandese con Karlsson c'è il palo a salvarlo è da rivedere su entrambi i gol ospiti.

LAZZARI 5 Spinge senza nemmeno troppa convinzione questa volta quando c'è da difendere non riesce mai ad essere incisivo non è un caso che i gol avversari nascono tutti dalla sua parte..

PATRIC 5 Sembra controllare la situazione a dovere ma sul finire del primo tempo è molle sulla rete del pareggio. Nella ripresa non benissimo sul raddoppio ospite.

CASALE 6 Colpito duro nel finale del primo tempo cade male sulla spalla e alla fine resta negli spogliatoi. (1' st Romagnoli 6: la solita sostanza).

MARUSIC 5,5 All'inizio parte bene spingendo a dovere ma nelle gambe inizia subito a sentire le fatiche di Napoli e allora decide di ripiegare senza osare troppo.

MILINKOVIC 5 Come la solito fa valere la sua tecnica ma è da un suo errore che nasce l'azione che porta al pareggio dell'Az, palla al centro però coglie la traversa dai trenta metri. Un'altra leggerezza da il via all'azione del 1-2.

CATALDI 5,5 Corre come un matto avanti e indietro ma la squadra sembra scollata e spesso è costretto a doverci mettere una pezza. (24' st Vecino 5,5: cambia poco).

LUIS ALBERTO 6,5 Lampi di classe a centrocampo più volte è lui a far ripartire l'azione con numeri da 'mago', in questo momento è tra i giocatori più in forma della Lazio.

PEDRO 5,5 Sblocca la gara sfiora il raddoppio di tacco anche se pasticcia un po' sull'azione che porta al vantaggio ospite. (24' st Cancellieri 5,5: si può dare di più).

FELIPE ANDERSON 5,5 Ottantaquattresima gara di fila ma non mostra nessun segno di cedimento, anzi. Innesca l'azione del momentaneo vantaggio rubando un pallone a centrocampo ma spreca troppo sotto porta.

ZACCAGNI 5,5 Parte nel migliore dei modo confezionando l'assist per Pedro che sblocca la gara ma nella rioresa si spegne con il passare die minuti.

SARRI 5 La sua Lazio in Europa non decolla e colleziona una sconfitta che rende la qualificazione ai quarti complicata.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA