Lazio, per Immobile nuovo stop: lezione di primo grado alla coscia. Derby a rischio

di Enrico Sarzanini

Non c'è un attimo di pace per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio infatti contro il Napoli ha rimediato “una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra” come recita il comunicato della società biancoceleste. Il calciatore stamani si è recato in clinica Paideia per accertamenti.

Ha già iniziato il protocollo di riabilitazione. Certe le assenze nel doppio confronto di Conference con l'Az Alkmaar e sabato a Bologna, l'attaccante spera di rientrare nel derby contro la Roma in programma domenica 19 marzo. Difficile ma non impossibile l'attaccante nei prossimi giorni verrà sottoposto a nuovi esami di controllo, per Sarri ancora problemi in attacco e poche alternative.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 16:03

