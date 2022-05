Juventus-Venezia, diretta alle 12.30. Formazioni ufficiali: Allegri lancia il 2003 Miretti, fuori Dybala

Il quarto posto da blindare, il terzo occupato dal Napoli magari per chiudere l'annata. Con questi propositi la Juventus all’Allianz Stadium ospita il Venezia ultimo in classifica nella sfida domenicale delle 12.30. All'andata i veneti seppero bloccare i bianconeri sull'1-1 ma adesso i veneti sono in un momento difficilissimo: esonerato Paolo Zanetti, in panchina c'è l'esordio di Andrea Soncin.

Juventus-Venezia, le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot; Vlahovic, Morata. All.: Allegri.

Venezia (4-3-2-1) Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Vacca; Henry. All.: Soncin.

Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Venezia sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn e da Sky (canali Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213, Sky Sport 251 e in streaming su Now).

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Maggio 2022, 11:39

