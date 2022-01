Juventus-Udinese 2-0, le pagelle: Dybala eroe polemico, McKennie puntuale. Spaesato Kean

La Juventus dimentica la sconfitta in Supercoppa e vince la sfida con l'Udinese con un secco 2-0.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6 - Giornata in ufficio senza particolari problematiche. Fa il suo dovere senza doversi impegnare più di tanto. Ordinaria amministrazione.

CUADRADO 6 - Non spinge più di tanto. Si preoccupa di non lasciare mai spazio agli avversari. Piuttosto conservativo.

RUGANI 6 - Pochi pericoli e zero pressione. Svolge il compito senza sbavature. La vicinanza dell'olandese gli dà più certezze.

DE LIGT 6,5 - Nelle sporadiche occasioni in cui si deve impegnare, sa esattamente cosa fare. Fisicamente insuperabile, non concede nulla. Statuario.

PELLEGRINI 6 - Un paio di sortite offensive. Tanta voglia di fare, gli manca di un pizzico di lucidità. Non smette mai di correre (12' st De Sciglio 6,5: confeziona un assist al bacio per McKennie).

MCKENNIE 7,5 - Il buon periodo di forma prosegue. Si inserisce diverse volte. E' un problema per la retroguardia friulana. Dopo diversi tentativi, trova la rete del definitivo 2-0. Ispirato.

ARTHUR 6,5 - Si becca il giallo in maniera ingenua ma, quando ha la palla tra i piedi, fa sempre la scelta giusta. Nasce da lui l'azione che vale il gol di Dybala. Sostituito per non rischiare di restare in 10 (1' st Locatelli 6,5: tanto fosforo nel cervello).

BENTANCUR 6,5 - Tonico e molto determinato. Pressa con tanta foga, riuscendo a mantenere la giusta concentrazione. Molto concreto (38' st Rabiot ng).

KULUSEVSKI 5,5 - Alterna buone giocate a scelte incomprensibili. Quando parte palla al piede sembra poter fare sfracelli. Purtroppo, prende troppe decisioni sbagliate (1' st Bernardeschi 6: porta sostanza e un po' più di freschezza).

DYBALA 7 - Un gol "alla Dybala" senza la classica esultanza. Polemiche a parte, conferma di essere l'uomo in più in questa Juventus. Speciale.

KEAN 5 - Non riesce mai a trovare il modo di rendersi pericoloso. Svaria su tutto il fronte offensivo, forse perchè non sa bene cosa fare (20' st Morata 6,5: ha una marcia diversa e lo si vede subito).

ALLEGRI 6,5 - Approccio più che positivo. La squadra lotta, a prescindere da chi scende in campo. Riprende tutti, sempre in partita. Festeggia al meglio la panchina numero 300 con i bianconeri.

LE PAGELLE DELL'UDINESE

PADELLI 5,5;

PEREZ 5,5,

NUYTINCK 6,

ZEEGELAAR 5,5;

SOPPY 5 (37' st SUCCESS NG),

ARSLAN 6 (40' st SAMARDZIC NG),

WALACE 5,5 (37' st JAJALO NG),

MAKENGO 5,

UDOGIE 6;

BETO 5,

DEULOFEU 5 (21' st PUSSETTO 5).

ALL.: CIOFFI 5,5

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 22:42

