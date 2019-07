Juve, solo un 3-3 in rimonta contro le star coreane

L’ultima amichevole della tournée in Asia è una passerella a Seul, contro una selezione coreana che a differenza della Juventus la prende molto seriamente. Bianconeri scarichi e ancora in debito di condizione, mentre il K-Team a sorpresa si ritrova in vantaggio per 3-1, prima del 3-3 finale, e ancora una volta la difesa dei bianconeri evidenzia difficoltà che si risolveranno solo con il tempo: salgono a 7 le reti incassate complessivamente nelle prime tre uscite del precampionato.

L’atteggiamento a volte dice molto e quello della Juventus è piuttosto chiaro: quasi tutti i big risparmiati da Sarri al fischio d’inizio (in ritardo di quasi un’ora rispetto al previsto causa imbottigliamento nel traffico del pullman bianconero), due baby titolari (Muratore e Beruatto), e poco sacrificio. Al vantaggio di Osmar risponde Muratore su assist di Higuain, poi due gol dei coreani con Cesinha (che esulta alla Ronaldo) e Taggart. Sarri capisce che deve cambiare qualcosa e rilancia i big, la riapre proprio Matuidi (colpo di testa/spalla fortuito) e Pereira trova il pareggio nel finale con un gran gol: tunnel all’avversario e scavetto per superare il portiere avversario. Venerdì 26 Luglio 2019, 17:52







