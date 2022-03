Juventus, Kulusevski: «A Torino c'erano cose che non funzionavano»

Sono giornate complicate per i tifosi della Juventus che si aspettavano una sosta di campionato più tranquilla, magari con un pensiero al calciomercato. E invece prima l'inchiesta sui bilanci della società, poi le dichiarazioni degli ex. Uno in particolare, Dejan Kulusevski. L'ex attacccante della Juventus, dal ritiro della nazionale svedese (Segui Svezia-Repubblica Ceca in diretta), ha parlato del suo trasferimento in Premier League a gennaio: «Le cose possono cambiare molto velocemente per un giocatore. Alla Juventus c'erano tante cose che non funzionavano ed era molto frustrante. Al Tottenham respiro aria nuova, ho un rapporto migliore con l'allenatore, mi alleno meglio e ho migliorato il mio fisico».

Juventus, la Guardia di Finanza negli studi legali: nuove perquisizioni sul possibile falso in bilancio

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA