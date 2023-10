Juventus, da Zidane a Del Piero: è sfida tra leggende bianconere. Ovazione al minuto 9 per Vialli

Il momento più atteso al Pala Alpitour è arrivato, l'evento «Together, a Black & White Show» entra nel vivo con la sfida tra le leggende della Juventus. Sul campo allestito nel palazzetto si affrontano alcuni dei giocatori che hanno fatto la storia del club: la coppia Lippi-Pessotto da una parte e Platini dall'altra sono gli allenatori.

Tra i Black giocano Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Ravanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids e Del Piero. I White sono rappresentati Peruzzi, Torricelli, Iuliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio e Zidane. Tanti applausi per tutti, con una vera e propria ovazione per Conte e un'emozionante standing ovation per Del Piero. «Un capitano, c'è solo un capitano» il coro dedicato dai tifosi a «Pinturicchio».

Ovazione al ricordo di Vialli

Al nono minuto del primo tempo, quando la Juventus White e la Juventus Black sono 2 a 2 la partita si ferma: dagli spalti del PalaAlpitour dove le legends bianconere, in campo, si sfidano in occasione della festa per i 100 anni di proprietà Agnelli parte il coro per ricordare Gianluca Vialli e tutti si alzano in piedi ad applaudire e a scandire "Luca Vialli segna per noi",

