Cannavaro, il figlio del campione del mondo 2006 gioca in serie D: «L'obiettivo è diventare come mio padre»

Ultimo vincitore italiano del pallone d'oro, capitano dell'Italia vincitrice dei mondiali del 2006, Fabio Cannavaro lascia la sua eredità da calciatore a suo figlio: Andrea Cannavaro, 19 anni. Il giovane gioca in serie D per il Real Casalnuovo e indossa a maglia numero 55. Il baby calciatore dichiara al Il Mattino il paragone con il papà campione: «Io non sono ancora così, ma l'obiettivo è diventare il nuovo Cannavaro».

La dichiarazione

Andrea Cannavaro ha spiegato a Il Mattino: «Non mi faccio condizionare dal cognome perché attorno ho persone che mi danno i consigli giusti. Anche i compagni mi fanno capire che io sono io e devo pensare solo a me stesso come Andrea Cannavaro, non il figlio di».

Difensore centrale come il padre, Andrea arriva dalle giovanili della Lazio e adesso continua la sua carriera da calciatore, parla degli inizi dicendo: «Quando ho iniziato a giocare a calcio quel cognome mi faceva un po' paura: entravo in campo e sapevo di dover fare per forza bene perché sarei stato giudicato».

Il Real Casalnuovo

Il nome della squadra nasce dall'omonimo comune del napoletano, Andrea segue le orme del padre giocando nella sua stessa posizione: difensore centrale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 20:17

