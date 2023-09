Fabio Cannavaro, festa di compleanno in maschera per i 50 anni: tutti i vip (tra cui Ciro Ferrara), il dress code e la torta che ricorda la Coppa del 2006

Fabio Cannavaro ha festeggiato in grande i suoi 50 anni. L'indimenticabile capitano della Nazionale che ha vinto i Mondiali in Germania nel 2006, ha festeggiato insieme ai suoi amici più cari (vip e non) e ai suoi familiari che lo hanno accompagnato in questa grande avventura, sia personale che calcistica.

In molti hanno partecipato a questa festa di compleanno piena di sorprese e di spettacoli, con un finale incredibile e una torta che ha incantato proprio tutti.

Andiamo a vedere alcuni dettagli della festa.

Fabio Cannavaro compie 50 anni: «Stasera festeggio il compleanno a Napoli con un po' di amici (400). In futuro? Voglio allenare in Italia»

Cannavaro boccia Mancini: «Scelta difficile, ma poteva scegliere tempi diversi»