Stangata Juve, ora tra i tifosi scoppia la rabbia: minacce e insulti a Chinè e Gravina. E spunta una story fake della moglie

La sentenza che ha tolto 15 punti in classifica alla Juventus, come prevedibile, non è stata indolore per i tifosi. Ma tra chi, arrabbiato, ha scelto di esprimere il suo sdegno con una disdetta da Sky o Dazn, tra chi se l'è presa con la dirigenza (tutta sanzionata) e chi invece cerca di mantenere la calma, c'è purtroppo chi sta reagendo in questi giorni nel modo sbagliato. In modo violento, almeno a parole, contro coloro che ritiene responsabili della stangata ai danni del club bianconero.

Stangata Juve, minacce a Gravina e Chinè

Succede perciò che il procuratore della Federcalcio Giuseppe Chinè, il presidente Figc Gabriele Gravina e addirittura la sua compagna, Francisca Ibarra, finiscano nel mirino di minacce e insulti via social. Per tutti questi casi - apprende l'ANSA - è in corso la segnalazione alle autorità competenti. Dalla Figc filtra «sdegno per gli insulti e le minacce», nonché «solidarietà ai destinatari di queste aggressioni social».



Alla Ibarra è stata anche attribuita una falsa storia Instagram in cui campeggiava il -15 con il logo della società bianconera. A cascare nel fake sono stati veramente in tanti, tra cui Edoardo Mecca, imitatore e volto social e noto tifoso juventino: tra i commenti al suo tweet, decine di insulti di altri tifosi.

Solo per sapere: ma è fake?

Perché se non è fake, che la moglie di Gravina pubblichi questo post credo sia quantomeno singolare. pic.twitter.com/AQOQZSUiyd — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) January 21, 2023

