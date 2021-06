Italia-Austria, gli azzurri di Mancini si giocano tutto a Wembley: è dentro o fuori. Verratti preferito a Locatelli

Ci siamo. E' il giorno in cui gli Europei 2020 girano pagina, archiviano i gironi e inizia la fase ad eliminazione diretta. Ed è soprattutto il giorno di Italia-Austria a Wembley. Gli uomini di Mancini si presentano come favoriti a questi ottavi di finale anche per il gran percorso fatto nella prima parte di questo Euro 2020. Per Mancini sembrava esserci solo un dubbio: Verratti o Locatelli. Duello vinto dal giocatore del Psg, che, dopo la bella prestazione contro il Galles, si è ripreso il posto da titolare.

