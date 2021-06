Italia-Austria, nessun azzurro si inginocchia in campo prima del calcio d'inizio

Italia-Austria a Wembley: nessun azzurro prima dell'inizio del match degli ottavi di finale si è inginocchiato in campo a Londra, come era successo nella sfida precedente del campionato europeo. Nemmeno nelle fila austriache ci sono stati calciatori che si sono inginocchiati.

IL CAPITANO CHIELLINI

"Se ci inginocchieremo prima della partita? Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell'altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l'altra squadra". Lo aveva detto Giorgio Chiellini, capitano degli Azzurri, in vista di Italia-Austria di questa sera a Wembley: "Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi", ha spiegato ai microfoni di Raisport.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 21:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA