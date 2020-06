Inter-Sassuolo 0-1 Diretta Caputo segna il vantaggio

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 19:39

Inter e Sassuolo si affrontano questa sera per la 27esima giornata di Serie A. I nerazzurri tornano in campo dopo la non brillante vittoria nel recupero giocato a San Siro domenica sera ai danni della Sampdoria, e cerca i 3 punti per non perdere contatto con la testa della classifica; i neroverdi, dal canto loro, poche ore prima hanno incassato una sonora scoppola in casa dell'Atalanta, e vogliono un pronto riscatto anche per tenere a distanza di sicurezza la zona più calda della classifica.LE FORMAZIONI:(3-4-1-2) : Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, B. Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte: (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De ZerbiBilancio sorprendentemente a favore degli emiliani per quanto concerne le sfide di Serie A giocate a San Siro contro l'Inter: 2 i successi dei nerazzurri, un solo pareggio e ben 3 vittorie del Sassuolo. Tra le vittorie dell'Inter, indimenticabile il 7-0 del settembre 2014 con tripletta di Icardi, doppietta di Osvaldo e reti di Kovacic e Guarin.