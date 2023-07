Inter, la nuova maglia di Thuram è un indizio su Lukaku? Il francese prende la 9, verso l'addio al belga

di Redazione web

Le strade dell'Inter e di Romelu Lukaku potrebbero essersi definitivamente separate. Dopo le voci degli ultimi giorni su presunti contatti tra il belga e la Juventus, e le indiscrezioni su Lukaku e il suo agente che «non rispondevano più al telefono» ai dirigenti nerazzurri, arriva un altro indizio a confermare che l'anno prossimo il forte centravanti di proprietà del Chelsea non sarà alla corte di Simone Inzaghi.

L'Inter ha infatti ufficializzato il numero di maglia di Marcos Thuram, l'attaccante arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach: «Numero 9 per la Pantera», scrive l'Inter in un post su Instagram, ufficializzando dunque la scelta della maglia numero 9 per Marcus Thuram. Dopo l'addio di Dzeko, ci si aspettava che a indossare la 9 che fu di Ronaldo, Crespo ed Eto'o fosse Lukaku (che l'anno scorso aveva la 90), ma dopo la rottura con quest'ultimo, la scelta è caduta su Thuram. Per sapere dove invece giocherà Lukaku, se alla Juve o altrove (magari al Milan) non ci resta che attendere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA