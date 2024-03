Inter-Genoa 2-1, le pagelle: Sanchez in versione Maravilla, a Lautaro serviva un pit stop. Asslani sempre in crescita

di Alessio Agnelli

L'Inter sempre più capolista solitaria. Con la vittoria per 2-1 contro il Genoa nel posticipo della 27/a giornata della serie A la squadra di Simone Inzaghi ha 15 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, la Juventus. I nerazzurri con i tre punti conquistati questa sera vanno a quota 72 contro i 57 della formazione bianconera sconfitta ieri sera a Napoli. A decidere il match di questa sera le reti di Asllani e Alexis Sanchez (su rigore) nel primo tempo, di Vasquez il gol del Genoa nella ripresa.

Inter-Genoa, le pagelle

SOMMER 6,5 Non riesce a sigillare la porta come al solito, facendosi superare (senza colpe) da Vasquez. Sullo 0-0 una paratona salva-risultato su Retegui.

PAVARD 6 Prende in consegna Gudmundsson il più delle volte, ogni tanto Retegui, a cui concede un’occasionissima. Risale la china. (28' st Bisseck sv)

DE VRIJ 6,5 Il duello con il granatiere Retegui è tutto muscoli e centimetri, il suo pane. Bene anche negli incroci in velocità con Gudmundsson.

CARLOS AUGUSTO 6 Dentro da braccetto di sinistra al posto di Bastoni. In fase difensiva limita Sabelli e Messias, finale di gara al posto di Dimarco.

DUMFRIES 5,5 Alla terza di fila da titolare un passo indietro deciso. Soffre la verve del dirimpettaio Martin, rimedia un giallo e il solito cambio conservativo di Inzaghi. (1’ st Darmian 6: murato da Vasquez)

BARELLA 7 Subito un suggerimento per Lautaro, poi un filtrante per Dimarco e persino un sombrero con lancio al volo.

ASLLANI 7 Terza di fila da vice Calha e sempre più in controllo e a suo agio nel dettare linee e tempi di gioco. Confeziona la rete dell’1-0, la 1^ in assoluto in nerazzurro. Giovani registi crescono.

MKHITARYAN 6 Un’imbucata in velocità per Dumfries, una pennellata di 40 metri sui piedi di Barella. La qualità non manca mai, ma nel finale qualche rischio di troppo.

DIMARCO 5,5 Col freno a mano tirato. Presidia la fascia, ma non affonda, se non in rare occasioni e senza colpo ferire. (20’ st Acerbi 6: dentro a blindare la difesa)

SANCHEZ 7,5 In modalità Maravilla. Un assist al bacio (2° di fila in A) per l’1-0 di Asslani, messo davanti al portiere. Poi tante giocate d’alta scuola e il rigore del 2-0, spiazzando Martinez. (20’ st Thuram 6: subito in allungo)

LAUTARO 5,5 Col senno di poi avrebbe meritato un pit stop. E, per una volta, sotto traccia e senza occasioni a referto. Pile da ricaricare. (31’ st Arnautovic 6: vicino al 3-1)

INZAGHI 7 Nona sinfonia, ma che fatica contro il Grifone. Lui aveva previsto anche questo e porta a casa un’altra vittoria e il + 15 sulla 2^ in classifica.

