Inter-Bologna 1-2 ai supplementari: Lautaro e Arnautovic flop, Carlos Augusto non basta. Nerazzurri fuori dalla Coppa Italia

Incredibile a San Siro. Al termine di una battaglia durata 120’ di gioco, il Bologna batte l’Inter (2-1) e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia dove, ad attenderlo, c’è la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per la squadra di Inzaghi che, dopo aver trovato la rete del momentaneo vantaggio al 2’ del primo tempo supplementare con Carlos Augusto, ha incassato due gol in tre minuti, dal 112’ al 115’, a firma Beukema e Ndoye. In entrambi i casi, assist di Zirkzee, attaccante di qualità elevatissima.

LE PAGELLE

AUDERO 6 Debutto da titolare al Meazza, dopo il gettone di Lisbona. Nel primo tempo osserva i compagni da lontano, idem nel secondo e nei supplementari nulla può sui gol bolognesi.

BISSECK 6,5 Fisicità e gamba in recupero ed inserimento. Dietro l’impegno è da minimo sindacale, si rende utile attaccando la profondità. (1’ pts Pavard 6: esperienza alla causa)

ACERBI 6,5 Il figlio d’arte Van Hooijdonk deve ancora crescere e lui ne fa un sol boccone. Chiusura con il big Zirkzee, senza rischiare.

BASTONI 6,5 Come Bisseck, poco sollecitato in difesa. Si sovrappone spesso a Carlos Augusto, da esterno aggiunto. (29’ st Dimarco 6,5: suo l’assist da corner per l’1-0)

DARMIAN 6 Concede spesso la fascia a Bisseck, tenendo la posizione. Pochi inserimenti, ma zero pericoli dietro.

FRATTESI 6,5 Subito nel vivo del gioco e, quasi sempre, in combinazione con Carlos Augusto.

ASLLANI 6,5 Vice Calhanoglu anche su corner e piazzati. Sfiora subito un assist da fermo per Bisseck, a referto anche uno in movimento sprecato da Arnautovic. (38’ st Sensi 6: tecnica in aggiunta)

KLAASSEN 6 Più integrato negli schemi e al passo dei compagni. Parte con un controllo di petto e un destro al volo, che impegna Ravaglia. (29’ st Barella 5,5: impreciso)

CARLOS AUGUSTO 7,5 A trazione anteriore e a spron battuto in fascia. Gioca a baricentro altissimo, garantendo inserimenti e cross. Sfiora il vantaggio nel finale, lo trova nel 1° supplementare di testa.

MVP. ARNAUTOVIC 5 Sente la pressione dell’ex e cicca subito un’occasionissima. Poi tenta di risalire la china, ma ci ricasca, fallendone un’altra a inizio ripresa. (29’ st Thuram 6: più sul pezzo)

LAUTARO 5 Lotta su ogni pallone, recuperandone un’infinità. Poi il rigore neutralizzato da Ravaglia, il 7° errore del Toro su 20 tentativi con l’Inter dal dischetto, a spegnere garra e mordente. (9’ pts Mkhitaryan sv)

INZAGHI 6 Ne sostituisce 6 su 11 questa volta. Ma centra vittoria e qualificazione ai quarti di Coppa Italia ai supplementari, ma senza subire un tiro nello specchio.

