Inter, l'ex Arnautovic arma anti Bologna: Inzaghi vuole restare Re di Coppe

di Alessio Agnelli

Inter, da una big all'altra: negli ottavi di coppa il Bologna di Thiago Motta, al 4° posto in A e pronto a un altro sgambetto da ex. Come quello incassato da Simone Inzaghi e la sua corazzata lo scorso 7 ottobre, in campionato, avanti di due gol (Acerbi e Lautaro) e poi al fischio finale sul 2-2 per la rimonta di Orsolini e Zirkzee.

Alle 21 (Canale 5, arbitro La Penna), Inter e Bologna si sfideranno per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. E la parola d'ordine è massima attenzione, visto l'impressionante continuità di rendimento dei felsinei nelle prime 16 di A. Quello del Meazza sarà anche l'ottavo più nobile (prima contro quarta in classifica) tra quelli in tabellone. E, per Lautaro e compagni, l'occasione per mettere una nuova tacca sul cinturone, dopo un bottino di 6 vittorie (vs Fiorentina, Milan, Roma, Atalanta, Napoli e Lazio) e 2 pareggi (oltre al Bologna, l'1-1 a Torino con la Juve).

Inevitabile un po' di turnover.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 07:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA