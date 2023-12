Juve, multa ad Allegri per insulti all'arbitro. Mercato bollente, può arrivare Philips dal City

di Timothy Ormezzano

La Juventus vuole battere (almeno) un colpo a centrocampo. L'occasione individuata da Giuntoli risponde al nome di Philips, separato in casa Manchester City. L'inglese può arrivare a Torino in prestito secco. I bianconeri puntano anche ad avere metà del suo lauto ingaggio coperta dai Citizens.

Innesto economicamente sostenibile ma tatticamente non ideale: Philips è un play basso, mentre Allegri preferirebbe una mezzala di raccordo. Uno come Colpani, però blindato al Monza dall'ad Galliani: «Colpani e Di Gregorio non sono prenotati né dalla Juve né dall'Inter. Non siamo un supermercato. Sono nostri giocatori e resteranno tali». A proposito di centrocampisti, la Juve per l'anticipo di sabato in casa del Frosinone ha recuperato Kostic, tornato a lavorare in gruppo.

Intanto ieri Allegri ha ricevuto una multa da 10 mila euro con diffida per la sua sfuriata con l'arbitro Massa, al termine di Genoa-Juve. Il tecnico ha ricevuto l'ammenda dal Giudice Sportivo per aver contestato l'operato di Massa e quello del Var inizialmente "con tono pacato" e poi "in modo irrispettoso", fino a essere invitato dal direttore di gara a uscire dallo spogliatoio degli arbitri. Poco prima del diverbio, Allegri aveva promosso in tivù l'arbitraggio di Massa, dicendosi «molto contento» ed evitando di dare giudizi «perché non fa parte del mio lavoro».

