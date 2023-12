Natale con Ibrahimovic, vicino a Pioli e al Milan: «Obiettivo vincere l'Europa League»

di Luca Uccello

Zlatan Ibrahimovic ha promesso a Stefano Pioli di tornare a Milanello, di stare vicino alla squadra. Una promessa che Ibra vuole e deve mantenere anche nei confronti di Gerry Cardinale che lo ha rivoluto con sé, al suo fianco, di RedBird. Uomo immagine ma anche uomo spogliatoio soprattutto quando le cose non vanno per il meglio. Uno come lui fa sempre la differenza.

E dal suo annuncio le cose sono già cambiate. Il Milan ha ricominciato a vincere. Anche in Champions League, anche se non è bastato per andare avanti. Ora l'obiettivo è riuscire ad andare in fondo in Europa League. Un obiettivo mai raggiunto prima. E anche in questo Zlatan potrà essere decisivo. La sua mentalità da vincente può aiutare la squadra e qualche giocatore a fare la differenza.

Uno su tutti, Rafael Leao.

La certezza è che Ibra è tornato al Milan e che il Milan sentirà ancora la sua voce. Anche sul mercato di gennaio a quanto pare. Prima di sedersi a cena, a Milanello c'è stato uno scambio di regali. Il tecnico rossonero ha ricevuto una cornice con tutte le foto dei suoi nipoti e la scritta "Nonno, sei fantastico".

Mercoledì 20 Dicembre 2023

