Inghilterra-Italia 3-1, le pagelle: Scamacca il gol al primo tocco, Scalvini patatrac. Di Lorenzo luci e ombre

di Alessio Agnelli

DONNARUMMA 6 Nessun remake di Euro2020, nemmeno dagli 11 metri con Kane che lo spiazza. Senza colpe sugli altri gol subiti. In precedenza due buone parate su Rashford e Bellingham.

DI LORENZO 5,5 Luci ed ombre. Con Rashford che gravita nella sua zona è vita dura. Confeziona l’assist dello 0-1, poi è costretto al rigore e al giallo (out con la Macedonia) su Bellingham e non chiude sul 2-1 di Rashford.

SCALVINI 4,5 Già a disagio in avvio. Il patatrac lo combina con Bellingham, prima in rinvio e poi perdendo il rimpallo che innesca la percussione dell’1-1. Lo sprofondo con il buco su Kane, sul 3-1.

ACERBI 6 Kane segna solo su rigore quando lui è in campo. In marcatura qualche sbavatura qua e là, ma nessuna grave, né altre occasioni concesse al bomber del Bayern. (18’ st Bastoni 5,5: troppo morbido sul 3-1 di Kane)

UDOGIE 6 Corre quanto e più dei colleghi di Premier. Con Foden è un muro, in ripartenza (sua quella del vantaggio) una spina nel fianco e Pickford gli nega l’1-2. Peccato per il mancato raddoppio su Rashford. (18’ st Dimarco 5,5)

FRATTESI 5,5 Cose buone e meno buone. Costringe al giallo Phillips, ma anche Udogie con un disimpegno sbagliato.

CRISTANTE 5,5 Volante e prima diga anti-Bellingham. Il contributo in regia è minimal, in interdizione crolla alla distanza.

BARELLA 5,5 Meno qualitativo e tignoso rispetto al solito. Perde ai punti il duello con Phillips, subendone spesso la fisicità.

BERARDI 5,5 Mette il piede nell’azione dello 0-1, innescando Di Lorenzo al cross. Ma non riesce mai a liberare il sinistro. Sotto traccia. (34’ st Raspadori ng)

SCAMACCA 6,5 In rete al primo pallone toccato in partita: 1° centro in azzurro e in quella Londra che lo ha respinto in Premier. Ci prova altre due volte. (18’ st Kean 5,5: una telefonata nel finale)

EL SHAARAWY 5 In fase difensiva utile nei raddoppi su Foden e su Walker in inserimento. Non pervenuto davanti. (42’ st Orsolini ng)

SPALLETTI 5,5 Ne cambia 8 rispetto a sabato, con scelte più (Scamacca, Udogie) e meno (Scalvini) azzeccate. Ne rimedia 3, facendosi passare di 3 punti (con una gara in meno) dall’Ucraina. Vietati altri errori.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 22:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA