Ibrahimovic e il matrimonio: «Ho fatto la proposta a Helena ma ha detto no. Non avrà un'altra possibilità»

Zlatan Ibrahimovic (42 anni) è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, preferiva far parlare dei suoi successi in campo. L'ex campione di calcio ha dato alcuni dettagli della sua relazione con Helena Seger (53 anni), con cui sta da oltre 20 anni e con la quale ha già due figli, Maximilian (17 anni) e Vincent Ibrahimovic (13 anni). Il rapporto tra Zlatan e Helena è sempre stato molto sincero e schietto, proprio come piace all'ex campione del Milan: «Lei è una donna forte, vicino a me solo lei».

Zlatan Ibrahimovic e il rifiuto alla proposta

La relazione tra Zlatan Ibrahimovic e Helena Seger dura da oltre 20 anni, eppure i due, nonostante abbiano due figli, non si sono mai sposati? Come mai? Eppure Zlatan ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna di una vita.

«È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me'. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te'. Lei è forte, molto forte – ha spiegato Ibra, facendo capire che il rifiuto era stato paradossalmente apprezzato da lui – Penso che sia bello, perché se lo fai, guadagni più rispetto da parte mia, perché non devo vincere sempre.

Nonostante abbia apprezzato i rifiuto della moglie, il suo orgoglio non gli permetterà di farle una seconda proposta di matrimonio.

