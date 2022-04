Giroud, relax a Venezia per il bomber milanista: con la fidanzata a Burano Foto

VENEZIA - Dall'Olimpico di Roma - dove ha segnato il gol del pari milaniosta - direttamente a Burano in poche ore. Dopo la vittoria sulla Lazio per 2-1 che ha riportato il Milan in vetta alla classifica Olivier Giroud, autore appunto del primo gol dei rossoneri, si è concesso una giornata di relax a Venezia e a Burano assieme alla fidanzata Jennifer.

Giroud non è passato inosservato, nonostante il berrettino e gli occhiali scuri, e si è concesso a qualche selfie con i turisti, fra i quali un gruppo di scout tifosi milanisti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 18:47

