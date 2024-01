Gigi Riva, fischi durante il minuto di silenzio: tifosi indignati durante la finale Napoli-Inter

La scomparsa di Gigi Riva la sera della finale di Supercoppa Italiana Napoli Inter è stata una pagina drammatica per il calcio, soprattutto per via della scomparsa del più grande bomber della Nazionale italiana, nonché indimenticato eroe dello scudetto del Cagliari del 1970 e protagonista della vittoria azzurra agli Europei del 1968, nonché in campo durante la 'partita più bella di sempre', Italia-Germania 4-3: per questo motivo in molti si stanno indignando per i fischi che si sono sentiti chiaramente allo stadio di Riad durante il minuto di silenzio che ha preceduto la partita.



Morte di Gigi Riva, Mazzarri apprende la notizia al rientro dagli spogliatoi e reagisce così

Gigi Riva, la sua morte uno choc per il calcio: Mattarella interpreta il dolore degli italiani

"Tanti italiani, e io tra questi, apprendono l'improvvisa notizia della morte di Gigi Riva con autentico dolore". Sergio Mattarella incarna il sentimento di tutti gli italiani, e ricorda "rombo di tuono" con lo choc di chi lo ha amato e ammirato. Perché l'addio improvviso del campione azzurro ha sorpreso tutti: la notizia del ricovero aveva destato preoccupazione ma c'era ottimismo su un miglioramento delle sue condizioni. Il presidente della Repubblica ha reso onore "ai suoi successi sportivi, al suo carattere di grande serietà, alla dignità del suo comportamento in ogni circostanza gli hanno procurato l'affetto di milioni di italiani anche tra coloro che non seguivano il calcio". Simbolico che il minuto di silenzio in Supercoppa si sia tenuto a inizio intervallo, tanto improvvisa era stata la notizia della morte. E significativo anche che parte del pubblico arabo di Riad, in quella partita cosi' lontana dal calcio di Riva, abbia fischiato al ricordo, mentre gli italiani applaudivano Il saluto a Gigi Riva lo ha espresso tutta Italia.

La premier Giorgia Meloni ha ricordato il "grande sportivo"; il ministro dello Sport, Andrea Abodi, "piange l'uomo, il professionista"; il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ed esponenti di tutti gli schieramenti lo hanno salutato. La Sardegna ha proclamato il lutto regionale sino al giorno delle esequie. Oltre all'omaggio in Supercoppa, un minuto di silenzio per ricordare il campione del Cagliari da domani e per tutto il weekend - ha stabilito la Figc - si osserverà su tutti i campi. "Sono scosso e profondamente addolorato - ha detto il presidente della Federazione Gabriele Gravina - Il calcio italiano è in lutto perché ci ha lasciati un vero e proprio monumento nazionale". "Restiamo orfani di un mito", ha commentato il presidente del Coni, Giovanni Malagò. I club ed i calciatori hanno espresso vicinanza alla famiglia e dolore. "Sei stato tra i più grandi calciatori della nostra Italia e un gigante lontano dai campi da gioco. Mi hai offerto una guida e un punto di riferimento in azzurro e abbiamo condiviso i momenti difficili, le sconfitte, come la vittoria più bella. Continua a regalarmi i tuoi consigli anche da lassù. Ciao Rombo di Tuono!", ha scritto in un post commosso su Instagram, Gigi Buffon, portiere della Nazionale di cui Gigi Riva era dirigente quando gli azzurri vinsero il Mondiale del 2006.

Anche la Fifa saluta il campione italiano. "Adesso, trema anche il cielo. Ci ha lasciati il miglior marcatore nella storia della Nazionale italiana maschile. Un campione senza tempo. Era un uomo duro, eppure molto buono. Da oggi la storia del calcio è un puzzle senza uno dei suoi pezzi migliori. Buon viaggio, amatissimo Gigi Riva", ha scritto il presidente Gianni Infantino. Poi il saluto del suo Cagliari e della città tutta: "Il più grande di tutti. Senza confronti o possibili paragoni".

