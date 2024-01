Gigi Riva, come è morto? Dal malore al cuore fino al ricovero, poi la situazione è precipitata: cosa è successo

Gigi Riva, come è morto? La situazione è precipiatata nel tardo pomeriggio a Cagliari, dopo che era stato ricoverato: si era sentito male in casa e sembra tutto sotto controllo, doveva essere operato al cuore ma la situazione inizialmente non sembrava così grave. Si è fermato il cuore del giocatore simbolo del Cagliari, il più prolifico attaccante della storia della nazionale italiana aveva 79 anni. Da ieri era ricoverato in cardiologia all'ospedale Brotzu di Cagliari per un malore. Cosa è successo nelle ultime ore.