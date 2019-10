Francesco Totti torna all'Olimpico: per la prima volta dopo 30 anni da "semplice" tifoso

Francesco Totti torna a casa. L'ex capitano della Roma, infatti, è entrato proprio mentre sul tabellone dell’Olimpico andavano in onda i suoi gol contro il Milan. Franesco Totti è tornato nel suo stadio. L'ex dirigente della società giallorossa è arrivato in compagnia del presidente del Coni Malagò e del figlio Cristian. Per la prima da tifoso dopo 30 anni di professionismo tra campo e scrivania, la prima da quando ha tolto la giacca da dirigente. L’ultima apparizione era stata col Parma lo scorso 26 maggio, giorno dell’addio di De Rossi. Poi il doloroso divorzio dal suo club in una conferenza stampa fiume. Domenica 27 Ottobre 2019, 18:07







