«Svegliati, ti ho preso al Fantacalcio»: scontro social tra Joao Cancelo e un tifoso

Michela Andreozzi, l'attrice insultata dai tifosi sui social: «galeotta» una battuta sulla Lazio​

Ilè una cosa seria, capace di mettere a dura prova anche le amicizie più forti e durature. Se non ci credete, chiedete a chi da anni investe tempo (e soldi) nell'attività da 'fantallenatore'. Da qui a insultare i giocatori in rosa per delle prestazioni al di sotto delle aspettative, però, ce ne passa. Ne sa qualcosa, che ha avuto uno scambio di vedute privo di complimenti con un tifoso suTramite Direct, il portoghese ha risposto ad un messaggio inviatogli da un 'fantallenatore' deluso dalle sue ultime gare.è stato un grande colpo per lae per il: è un terzino di spinta, molto propenso agli assist, ma ufficialmente, come ruolo, rientra nei difensori. Nelle ultime due gare, però, oltre a dei voti bassi sono giunte anche due ammonizioni, che vanno ad abbassare di mezzo punto il voto in pagella.Anche per questo, un 'fantallenatore' si è sentito in diritto di criticare, scrivendo questo messaggio al terzino della Juventus: «Per fare un assist o addirittura un gol dobbiamo aspettare due anni? Al Fantacalcio ho puntato tutto su di te in difesa, ma per adesso una delusione. Ma poi questi gialli inutili che prendi, boh...».La risposta diè stata tutto fuorché elegante o diplomatica. Dopo un insulto, infatti, il terzino portoghese ha replicato così: «A me del Fantacalcio o Fantam...a non frega un c...o, l'importante è vincere. E non mandarmi più messaggi». Severo, ma giusto?