Euro2020, la Germania si rialza. Belgio e Olanda dilagano

Dopo la batosta casalinga contro l'Olanda, la Germania si rialza e vince 2-0 in casa dell'Irlanda del Nord. Decisivi per i tedeschi i gol di Halstenberg e Gnabry. Nello stesso girone l'Olanda si impone 3-0 in Estonia grazie alla doppietta di Babel e alla rete di Depay. Impresa dell'Azerbaigian che ferma la Croazia 1-1. Su rigore è Modric a sbloccare il risultato, ma Khalilzada frena i vice campioni del mondo. Festa Belgio che in Scozia vince 4-0. Ad aprire le marcature ci pensa Lukaku, che continua il suo momento positivo dopo le due reti in due giornate con la maglia dell'Inter. Con questo sigillo l'attaccante si mette alle spalle l'episodio di razzismo vissuto a Cagliari. Russia e Slovenia vincono rispettivamente contro Kazakistan (1-0) e Israele (3-2). Tra Polonia e Austria finisce 0-0. Nemmeno un minuto per il rossonero Piatek. Lunedì 9 Settembre 2019, 23:01







