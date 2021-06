Eriksen crolla a terra in campo durante Danimarca-Finlandia: massaggio cardiaco, compagni di squadra disperati VIDEO CHOC

Paura in Danimarca-Finlandia agli europei di calcio: al 42' del primo tempo l'interista Christian Eriksen a terra privo di sensi. Massaggio cardiaco in campo. Giocatori disperati, sulle prime il giocatore non sembra riprendere conoscenza. I giocatori fanno scudo sul calciatore per non farlo vedere. Le immagini tv indugiano sul pubblico. Si ipotizza un arresto cardiaco. Il centrocampista della nazionale danese è caduto da solo sull'erba, senza che fosse sfiorato da nessun avversario.

Un Christian Eriksen vigile e cosciente mentre viene trasportato in barella fuori dal campo appare su una immagine che circola sui social e che sembra rassicurante sulle sue condizioni dopo il grande spavento per il malore in campo durante Danimarca-Finlandia. Eriksen è stato a lungo a terra privo di sensi mentre gli veniva praticato il massaggio cardiaco.

Eriksen, che non aveva subito alcuno scontro di gioco durante il match, è stramazzato al suolo da solo. Dopo 10' di massaggio cardiaco sul terreno di gioco, quindi è uscito dal campo intubato trasportato in barella: il match è stato per il momento sospeso.

Momenti drammatici anche per la moglie di Eriksen che seguiva il match dalla tribuna ed è subito scesa in campo tra la lacrime. Prima che Eriksen uscisse dal campo, il portiere della nazionale danese l'ha avvicinata parlando con lei.

