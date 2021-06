La moglie di Eriksen è in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.

Danimarca-Finlandia, Eriksen crolla a terra durante la partita: massaggio cardiaco in campo, giocatori disperati

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 19:32

