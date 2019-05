De Rossi, il saluto della Curva Nord della Lazio in uno striscione. Il resto dello stadio fischia

De Rossi, Lippi: «Daniele è un grande uomo, mi dispiace che con la Roma sia finita così»​

«La Nord saluta De Rossi fiero ed irriducibile nemico sul campo»

Non appena esposto lo striscione, molti sono stati però i fischi del resto dello stadio, con tanto di cori contro il giallorosso e contro la Roma

Lunedì 20 Maggio 2019, 21:14

La grandezza di un uomo, prima ancora che di un calciatore, sta anche in quello che rimane impresso nella memoria non solo dei propri tifosi, ma anche di quelli storicamente più rivali. La grandezza di, capitano dellain procinto di lasciare i colori giallorossi, sta anche in questo e lo dimostrano chiaramente lodei tifosi della Juve di ieri o quello esposto dai rivali cittadini dellaquesta sera.All'inizio di, infatti, nellaè comparso unoche omaggia uno dei rivali più odiati di sempre. Anche i tifosi biancocelesti hanno voluto riconoscere l'importanza cheha avuto per la Roma e per il calcio italiano in generale: