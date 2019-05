Lazio-Bologna, ore 20,30 Diretta La festa biancoceleste, i dubbi di Inzaghi

Lunedì 20 Maggio 2019, 18:06

Si chiude col posticipo del lunedì sera tra Lazio e Bologna il programma della 37esima giornata di campionato, la penultima di Serie A. I biancocelesti, 58 punti all'attivo dopo 36 incontri giocati, scendono in campo di fronte ai propri tifosi a una settimana dalla vittoria conseguita in Sardegna nello scorso turno sul campo del Cagliari, mentre i felsinei, 40 punti in graduatoria, sono reduci dal bellissimo 4-1 casalingo nel posticipo di lunedì ai danni del Parma.Il Bologna non espugna l'Olimpico contro la Lazio dal mese di marzo del 2013, quando il risultato finale fu 1-3 grazie alle reti di Portanova e Diamanti per gli ospiti, poi un'autorete di Rubin e infine il gol di Khrin a suggellare il successo dei rossoblù. La Lazio è reduce, in casa, da due sconfitte consecutive - prima quella clamorosa col Chievo e poi con l'Atalanta - mentre gli emiliani in trasferta hanno raccolto solo 12 dei 40 punti che contano attualmente in classifica.: non ancora disponibili