De Rossi, Lippi: «Daniele è un grande uomo, mi dispiace che con la Roma sia finita così»

«Totti? Sta facendo una cosa molto intelligente che dovrebbero fare tutti i grandi calciatori che hanno fatto una carriera fantastica, cioè staccare la spina e vivere la sua città. Lui la sta vivendo, e sta pensando a quello che è meglio fare se si vuole fare qualcosa di diverso. È l'atteggiamento di una persona intelligente», ha dichiarato Marcello Lippi a margine dell'Hall of Fame a Firenze. Poi, ha aggiunto, su De Rossi: « Daniele è una di quelle persone alle quali sono maggiormente legato con il cuore e che mi porterò nel cuore tutta la vita. Mi dispiace un pò che non sia finita così bene con la Roma, così come mi è dispiaciuto per Francesco Totti. Queste sono cose personali, niente a che vedere con le gestioni delle società. So soltanto che anche per lui vale, in quanto grande uomo, la regola che qualsiasi cosa farà nella vita, sicuramente la farà bene perché è una persona capace di aggregare e coinvolgere tutte le persone con le quali lavorerà» Lunedì 20 Maggio 2019, 17:51







