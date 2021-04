Daniele De Rossi negativo dopo il Covid, l'abbraccio con la sua Sarah: «37 giorni dopo»

Daniele De Rossi finalmente negativo dopo aver contratto il Covid. L'ex centrocampista e capitano della Roma si è negativizzato dopo l'infezione e può finalmente riabbracciare sua moglie, Sarah Felberbaum.

L'attrice, infatti, ha annunciato la bella notizia su Instagram, con la didascalia: «37 giorni dopo». Tanto il tempo passato, infatti, dall'ultima volta che Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum sono stati insieme, per festeggiare insieme il compleanno dell'attrice, che il 20 marzo aveva compiuto 41 anni. Poi, gli impegni della coppia li avevano divisi e alla fine era arrivato anche l'isolamento forzato a causa del Covid.

Daniele De Rossi, che era appena entrato nello staff del ct Roberto Mancini in vista delle due gare contro Irlanda del Nord e Lituania, si era infatti contagiato nel 'cluster azzurro' ed era risultato positivo durante un giro di tamponi nel ritiro della nazionale. Tornato a Roma, l'ex centrocampista si era messo in isolamento, costretto ad una lontananza forzata dai figli e dalla sua Sarah Felberbaum. A causa del peggioramento delle condizioni, Daniele De Rossi era anche stato ricoverato per quasi tre giorni allo Spallanzani, poi era tornato a casa. Alla fine, la notizia più bella: finalmente negativo, l'ex calciatore ha potuto riabbracciare sua moglie.

Tantissimi i commenti di giubilo dei fan ma anche dei vip amici della coppia. Alessandro Florenzi commenta con una 'raffica' di cuori, così come sua moglie Ilenia Atzori, Roberta Sinopoli (moglie di Claudio Marchisio), Claudia Lai (moglie di Radja Nainggolan), Francesca Fioretti (compagna dell'indimenticabile Davide Astori), Gaia Lucariello (moglie di Simone Inzaghi), Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Andrea Delogu, Camilla Filippi, Giulia Bevilacqua, Anna Ferzetti, Nicoletta Romanoff, Valeria Solarino e Jane Alexander. Ci sono poi due attori resi celebri dalla serie di Romanzo Criminale: Vinicio Marchioni e Alessandro Roia. «Daje», scrive l'interprete del Freddo. «Daniele, pari uscito da una spa: pelle perfetta», scherza invece il Dandi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 22:59

