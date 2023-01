Cremonese-Inter 1-2, le pagelle: Lautaro indispensabile, Bastoni è dappertutto. Si rivede Dumfries

di Daniele Petroselli

Dopo lo scivolone interno contro l'Empoli, l'Inter torna a rialzare la testa. Contro la Cremonese finisce 2-1 dopo una partita non semplice. Sotto per il gol di Okereke (11'), ci pensa un doppio Lautaro a risolvere la questione (21' e 65').

LE PAGELLE DELL'INTER

ONANA 6

Contro la perla di Okereke non può nulla, bravo sul tacco di Benassi in area piccola. Per il resto rimane sempre attento, sbaglia solo qualche pallone in ripartenza che poteva essere percioloso.

DARMIAN 6

Sempre attento a chiudere gli spazi e a mettere pressione agli avversari per permetere qualche ripartenza veloce. Prova ancora una volta concreta dell'esterno.

ACERBI 5,5

Con Ciofani fa valere spesso la sua forza, ma con Okereke ha qualche problema in più. Graziato nel primo tempo quando becca solo un giallo fermando una ripartenza pericolosa dell'attaccante.

BASTONI 6,5

E' sempre nel vivo della manovra nerazzurra, sia quando c'è da ripartire da dietro, sia quando i nerazzurri spingono sulla fascia di sua competenza. Un regista aggiunto in pratica. Una certezza.

DUMFRIES 6

Si rivede dopo parecchio, la partenza non è spumeggiante, tutt'altro. Fatica a carburare, meglio dopo i primi 45', quando prende un po' più di coraggio per pressare e ripartire in velocità. E sfiora anche il gol nel finale di gara.

GAGLIARDINI 6

L'Inter fa molta fatica nella prima parte di gara a essere efficace in fase di interdizione e anche lui ne risente. Quando però c'è da attaccare e trovare qualche spazio, lui si dimostra molto generoso e nel vivo dell'azione.

CALHANOGLU 6



MKHITARYAN 6

Sembra sempre in cerca della posizione migliore e fatica a trovare gli spazi giusti, ma nella seconda parte di gara migliora la trama di gioco anche per merito suo, che comincia ad avere più fiducia.

DIMARCO 6,5

Parte molto alto, ma è sempre ben chiuso da quella parte, ma quando ha spazi riesce sempre ad avere qualche idea interessante. Va anche vicino al gol, sempre più importante per questa squadra. (21' st Gosens 6: sempre alto per evitare ripartenze da quella parte. In crescita)

DZEKO 7

Ci prova tanto, soprattutto dopo che l'Inter va sotto e grazie a un suo tiro respinto nasce il pari di Lautaro. Ma anche nel secondo tempo è tra i più attivi e non è neanche fortunato in qualche circostanza. Cerca molto il partner d'attacco e alla fine riesce anche nell'assist all'argentino per il raddoppio. (31' st Correa 6: una potenziale occasione e niente di più)

LAUTARO 8

Rapace in aria di rigore, comei in occasione del pari, rapido e chirurgico come nel gol che porta avanti i nerazzurri. L'argentino va in doppia cifra ed è sempre più l'uomo decisivo e indispensabile per questa squadra. (31' st Lukaku 6: ci mette voglia in fase di pressing, ma non ha palle realmente giocabili davanti)

ALL.INZAGHI 6,5

Ancora un gol preso, ma quando poteva disunirsi alla fine l'Inter ha risposto presente grazie soprattutto al suo campione. C'era da ripartire in fretta e lo ha fatto. Ora serve continuità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA