Coronavirus, anche Thiago Alcantara positivo. Il Liverpool: «È in isolamento»

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche. Lo ha reso noto il, che ha spiegato: «Il giocatore si trova in isolamento domiciliare».Il centrocampista spagnolo ma di origini brasiliane, nato in Puglia nel periodo in cui il padre Mazinho militava nel Lecce e fratello dell'ex Inter Rafinha, era arrivato allo scorso 18 settembre. Il club inglese, per il centrocampista di scuola Barcellona, ha pagato 30 milioni di euro al Bayern Monaco.Il, nel dare la notizia della positività di, ha anche aggiunto: «Mentre il giocatore rimarrà in isolamento per il tempo necessario, il club continuerà a seguire tutti i protocolli relativi al».