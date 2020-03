Coronavirus, Juve: accordo club-giocatori per taglio stipendi

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Marzo 2020, 20:06

in ragione dell'emergenzache sta impedendo lo svolgimento dell'attività sportiva.Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti». Gli effetti economici e finanziari derivanti dall'intesa raggiunta sono positivi per circa euro 90 milioni sull'esercizio 2019/2020.Qualora le competizioni sportive della stagione in corso riprendessero, la Società e i tesserati negozieranno in buona fede eventuali integrazioni dei compensi sulla base della ripresa e dell'effettiva conclusione delle stesse.