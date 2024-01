Cori razzisti a Maignan: «Spettatori, l'Udinese e le autorità: siete complici se non agirete. Ringrazio il Milan»

Mike Maignan prende ancora posizione contro il razzismo. Dopo aver fermato Udinese-Milan di ieri, il portiere ha pubblicato un post oggi in cui chiede venga fatto qualcosa contro i cori razzisti e punta il dito verso i tifosi presenti, lo stesso club bianconero e alle autorità: «Oggi è un intero sistema che deve assumersi la responsabilità: gli autori di questi gesti, perché è facile agire in gruppo, nell'anonimato di una tribuna. Gli spettatori che erano sugli spalti, che hanno visto tutto, che hanno sentito tutto, ma hanno scelto di tacere: siete complici. L'Udinese, che parlava solo di interruzione della partita come se niente fosse, complice anche tu. Le autorità e il procuratore, con tutto quello che sta succedendo, se non farete nulla sarete complici anche voi».

Udinese-Milan, Maignan lascia il campo per insulti razzisti da parte dei tifosi bianconeri: partita sospesa per cinque minuti

Il post di Maignan

Maignan ha deciso di non fermarsi dopo gli insulti razzisti di Udinese-Milan: «Non è stato attaccato il giocatore, ma l'uomo. È il padre della ffamiglia.

