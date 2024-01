Udinese-Milan 2-3, pagelle: Jovic e Okafor la ribaltano, Pioli vince con la panchina. Per Leao è crisi vera

di Luca Uccello

Il Milan vince in extremis al Bluenergy Stadium a Udine battendo l'Udinese 3-2 nella partita valida per la 21esima giornata di Serie A. È il sesto risultato utile per i rossoneri. Ad aprire le marcature per il Milan è stato Ruben Loftus-Cheek al 31esimo minuto. Al 42esimo pareggia l'Udinese con Samardzic. Thauvin porta in vantaggio l'Udinese al 63esimo minuto. Il gol del pareggio 2 a 2 è di Jovic. Il Milan ribalta la partita definitivamente al 94esimo minuto con il gol di Okafor.

LE PAGELLE ROSSONERE

MAIGNAN 5

I cori di razzismo lo fanno infuriare. Abbandona il campo poi torna indietro e si rimette i suoi guantoni. Ma ne prende due. E il secondo è tutto suo…

CALABRIA 6

Il capitano ci mette sempre il cuore. Ma non basta (75’ Florenzi 6: non cambia la partita)

KJAER 4,5

Si fa saltare come un birillo da Samardzic…

GABBIA 6,5

Continua a essere un punto di riferimento della difesa del Milan.

THEO HERNANDEZ 5

Pallone giusto per l’inserimento di Ruben, ma che disastro su Thauvin.

LOFTUS-CHEEK 6

Decisivo come a Empoli.

ADLI 5

Regia lenta, non brillante come al solito

REJENDERS 5

Gioca sempre, gioca troppo. Forse è stanco e sbaglia tanto, anche con l’aiuto di Theo… (68' Okafor 6,5: ha il merito di segnare il gol decisivo)

RAFAEL LEAO 4,5

Continua a non segnare. C’è un problema e va risolto. Ibra si deve mettere d’impegno perché da uno come lui, da uno che prende tutti quei soldi non basta qualche fuga (93’ Musah ng)

GIROUD 6,5

Cerca di buttarla dentro in tutti i modi, fino all’ultimo. Ci va vicino. Riesce a essere decisivo con un semplice velo e con una conclusione che Jovic poi . Un colpo che regala la rete del vantaggio.

PULISIC 5

Meno Capitan America del solito. Se ne accorge anche il suo allenator (75' Jovic 7: Luka non sbaglia mai. Ogni palla che passa in area piccola è sua)

PIOLI 6,5

La vince con la panchina, con i suoi cambi. I tre punti di Udine tengono aperta la corsa scudetto. Corsa apertissima…

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 23:00

